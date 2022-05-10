قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المملكة نجحت في إطلاق منصة الرخص التعدينية، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الحصول على الرخص بلغ أكثر من 800 طلب حتى الآن.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لـ #الإخبارية:#المملكة نجحت في إطلاق منصة الرخص التعدينية وعدد الطلبات أكثر من 800 طلب حتى الآن #نشرة_النهار pic.twitter.com/nJbP1PUCua

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخريف لقناة الإخبارية على هامش مشاركة المملكة في مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا” الذي يعد من أهم المؤتمرات على مستوى العالم.

مشاركة السعودية في معرض التعدين

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية افتتح اليوم، معرض المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا”، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود.

خلق بيئة استثمارية تنافسية

ورأس الخريف وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح المؤتمر، مشاركًا بكلمة، أشار فيها إلى حرص المملكة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على المملكة والمنطقة، مستعرضًا الخطوات التي خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين، كجزء من رؤية 2030، من بينها إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن.