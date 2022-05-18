أثارت قصة المواطنة وسام السويلمي التي تعيش في ألمانيا، حالة من الجدل على موقع تويتر، بعد نشر قصة صادمة عن تعرضها للتحرش والعنف ، ثم هروبها إلى الخارج، مؤكدةً أن الغربة كسرت ظهرها.

تفاصيل القصة:

وبحسب ما رصدته “المواطن“، وسام السويلمي تبلغ من العمر حوالي 20 عاماً، وهي حاملة لجواز السفر السعودي وولدت في منطقة الحدود الشمالية، وتُعرف نفسها على حسابها الرسمي بموقع تويتر على أنها خرجت من السعودية بعمر 18 سنة .

وتقول السويلمي إنها “فكرت في الذهاب إلى السفارة كثيرًا ولكنها متخوفة من أن تعود إلى أسرتها “.

وشددت على أنها مواطنة وحاملة لجواز السفر السعودي وكبرت وميزت أن السعودية هي وطنها، ولكن هذا حدث بعد أن سافرت وعانت في الغربة خارج الوطن.

وسام تناشد:

وعبر وسم “وسام تناشد ولي العهد”، تفاعل العديد من المواطنين ، مطالبين بضرورة التحقق من قصتها والتأكد من حقيقة ما تقول مع معاقبة المسوؤلين عن تلك الأفعال أيًا كانوا وأن تأخذ العدالة مجراها، ليصبح الوسم تريندًا على موقع التغريدات القصيرة خلال فترة وجيزة.

وقال المغرد حمد الزهري: تعودنا كسعوديين أننا ما نشوف بناتنا وخواتنا بهذا الحال ونسكت، مطالبًا السفارة في برلين بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة وسام إلى أرض الوطن وتوفير الأمن لها.

وقال راكان: تواصلي مع السفارة السعودية في ألمانيا ومتأكد ما راح يقصرون معك وحكومتنا قلبها كبير شمل كل شعوب العالم المستضعفة ما راح يضيق عليك والله ييسر لك أمره”.

رسائل إلى وسام:

ووجه أحمد عمر رسالة إلى وسام وقال: لا يوجد احن من وطنك لا تصدقوا الدعاية الخداعة من ذهب للخارج سيتم رميه في سلة المهملات عندما تنتهي مهمته الآن الحمدلله حقوق المرأة أصبحت محفوظة بشكل اكبر واشمل ارجعي وعيشي حياتك بكرامة في وطنك.

وبعثت ريم رسالة طمأنة إلى الشابة وقالت: ترجعين يا حبيبتي وبيتوفر لك كل شيء صدقيني حكومتنا انسانيه وعادله جداً. حتى لو اهلك عندهم واسطات تذكري ان ماراح ينجو فاسد عندنا بينفضحون وينمسكون كلهم قريباً بس ثقي بالله واصبري وبيجيك الفرج ان شاء الله.

وعلق عبدالملك الحربي: ثقي بالله ان بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده عراب الرؤية والملهم محمد بن سلمان اهتمامها الاول المواطن .وحتى وان اخطيتي او تجاوزتي ستجدي لديهم الصفح والعفو وستعودين لبلادك معززة مكرمة .تواصلي مع اي جهة رسمية وستجدي الحل.

أما سليم فقال: باذن الله يصل صوتك والوضع حالياً مختلف سواء في اجراءات الدوله او في قضيتك ووضعك فقد اصبحتي رأي عام.

وشددت نور بالقول: تواصلي مع السفارة، وسام لاتخافي صدقيني بيكونو معك ويرجعونك ويوفرون لك حماية.

“المواطن” تضع هذا الرصد أمام الجهات المختصة والمعنية للتقصي والتحقيق فيه وكشف ملابسات القضية.