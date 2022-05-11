أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات:

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة النظم)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الاتفاقيات والتوافق الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)