أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الخزينة (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– رئيس وحدة الخدمات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، القانون)، أو ما يعادلها.

– محلل أول المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)