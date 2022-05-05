أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير سلسلة التوريد وإعادة التدوير (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني ميكانيكي (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)