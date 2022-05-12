أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير مسؤولي التخطيط/ المستودعات (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني ضمان الجودة/ المواد (للرجال/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الغذاء، أو المخابز)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف موارد بشرية (للرجال/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)