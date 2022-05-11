أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المزاد.

– أخصائي تكامل تكنولوجيا التعليم.

– مهندس مشروع أول/ الهيدروجين.

– مدير المشاريع.

– رئيس تطوير البنية التحتية/ الهيدروجين.

– مدير قسم توعية ورعاية العمال.

– مدير تنظيم الطاقة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)