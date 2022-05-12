أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– خبير أول المسؤولية البيئية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة البيئية.

– خبير أول الاستدامة المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة البيئية.

– مدير قسم حلول دعم الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الالكترونيات، هندسة الاتصالات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)