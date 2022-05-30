أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.

وفي التفاصيل، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

المؤهلات والخبرات :

– درجة البكالوريوس في الهندسة أ إدارة الأعمال ذات الصلة .

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في بيئة مماثلة.

طريقة التقديم :

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).