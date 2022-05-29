أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط الوظائف:

1- درجة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية (درجة IELTS لا تقل عن 6.5 أو درجة 79-93 في اختبار TOEFL).

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- مهارات التواصل والاهتمام بالتفاصيل.

الوصف الوظيفي:

– يقوم “أخصائي تقييم المشاريع” بإنشاء أهداف المشروع، ومراقبة التقدم، وجدولة الاجتماعات لضمان اكتمال المشروع في الوقت المناسب. يجب أن يكونوا على دراية بجميع الموارد المستخدمة داخل كل مشروع لضمان نتائج دقيقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

رابط التقديم : (اضغط هنا)