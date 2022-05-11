أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مشرف حسابات رئيسي (جدة).

– مشرف حسابات رئيسي (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)