أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن توفر وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أنه اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 22/10/1443 هـ الموافق 23/05/2022 م حتى يوم الأحد بتاريخ 28/10/1443هـ 29/05/2022م ولمدة أسبوع تعلن الجامعة عن وطائف شاغرة لديها في مدينة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الطبية الأكاديمية (AMC – IAU)، من خلال التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.iau.edu.sa/ar

وتابع د. اليوسف أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط وضرورة الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والفحص الطبي لجميع الوظائف.

ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف الاطلاع على موقع الجامعة الإلكتروني.