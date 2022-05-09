أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنشاءات.

– مشرف سيارات ومعدات.

– مفتش.

– مهندس مرافق/ كهرباء.

– مهندس مرافق/ اتصالات.

– أخصائي تصاميم المشاريع الخاصة.

– منسق تصاميم المشاريع الخاصة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)