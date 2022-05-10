أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “المعمر لأنظمة المعلومات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة ايمان للتوكيلات والتجارة والمقاولات” في محافظة من الجبيل.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي استقبال طلبات الخدمة.

– إداري أعلى لبرنامج لينوكس (عدد وظيفتين).

– إداري برنامج برايمافيرا (عدد وظيفتين).

– مشرف إداري في المشروع.

– عامل.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)