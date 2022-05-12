أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت شركة الأنظمة الميكانيكية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كيميائي.

– فني صيانة ميكانيكية.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كمبيوتر.

التقديم على وظائف شركة الأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت شركة الأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)