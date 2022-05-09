أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول:

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تطوير المناهج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم التعليمي، أو تطوير المناهج)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)