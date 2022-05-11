أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو المراجعة الداخلية)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير هندسي/ التخطيط وإدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير ضبط المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)