أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الموارد البشرية.

– شريك أعمال الموارد البشرية.

– مهندس دعم الأنظمة.

– منسق مبيعات.

التقديم على وظائف آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)