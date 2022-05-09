أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة -إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الإلكترونيات المتقدمة:

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إدارة العقود.

– مدير إدارة التغيير.

– مهندس إدارة التكوين.

– مسؤول معالجة الأنظمة.

– مهندس ذكاء الأعمال.

– مسؤول أنظمة التشغيل.

– قائد فريق إدارة الحوادث/ الشبكات.

التقديم على وظائف الإلكترونيات المتقدمة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)