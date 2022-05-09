أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة -إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة الإلكترونيات المتقدمة:
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول إدارة العقود.
– مدير إدارة التغيير.
– مهندس إدارة التكوين.
– مسؤول معالجة الأنظمة.
– مهندس ذكاء الأعمال.
– مسؤول أنظمة التشغيل.
– قائد فريق إدارة الحوادث/ الشبكات.
التقديم على وظائف الإلكترونيات المتقدمة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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