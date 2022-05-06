أعلنت مجموعة شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من نيوم، والرياض، وجدة، وتبوك، وينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إدارة مشروع.

– فني تكييف.

– مسؤول سلامة الغذاء.

– منسق الخدمات اللوجستية.

– فني نجارة.

– مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– فني صيانة المباني.

– مهندس ميكانيكي.

التقديم على وظائف السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)