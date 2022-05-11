أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

– مسؤول التخزين.

– حارس أمن.

– موظف المخزن.

– مشرف التنظيف.

– أخصائي الصحة والسلامة (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)