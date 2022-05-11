أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس امتثال البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مهندس تكلفة: شهادة البكالوريوس في أي تخصص هندسي.

التقديم على وظائف صدارة للكيميائيات:

وأوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)