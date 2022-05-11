أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الاقتصاد، علوم الإحصاء أو الأداء).

– محلل أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)