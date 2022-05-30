أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

القانون أو مجال ذي صلة.

الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 8.

طريقة التقديم :

أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنّ التقديم مُتاح حالياً عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).