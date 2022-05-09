أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات:

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول هندسة البيانات.

– أخصائي هندسة البيانات.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)