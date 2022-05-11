أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير فريق أول/ المنتجات (للرجال/ الخرج).

– فني محاسبة/ مبيعات (للرجال/ الرياض).

– فني أول شؤون الموظفين (للرجال/ الرياض).

– أخصائي علاقات المستثمرين (للجنسين/ الرياض).

– محلل وظيفي (للجنسين/ الرياض).

– محلل دعم (للجنسين/ الرياض).

– محلل وظيفي أول (للجنسين/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)