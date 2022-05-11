أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– مخطط موارد الطاقم: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)