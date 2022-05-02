أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس/ المشاريع الكبرى: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس/ مشاريع الموقع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة والتحكم.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)