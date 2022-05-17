طالبت الفنانة البحرينية، وفاء مكي، جمهورها بالدعاء لها قبل دخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم، ولم تكشف الفنانة المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المرض الذي أصابها.

ونشرت وفاء مكي عبر حسابها الشخصي إنستجرام، صورة لها وهي ترقد على السرير في أحد المستشفيات، معلقة عليها قائلة :”دعواتكم استئصال ورم”.

وعلق جمهور الفنانة على منشورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل وبنجاح العملية التي ستجريها وأن تعود بصحة وعافية في القريب العاجل.

من هي وفاء مكي؟

والفنانة وفاء مكي من مواليد 10 مايو عام 1981، وتبلغ من العمر 41 عامًا، ودخلت عالم التمثيل مبكرًا في عمر الـ 12 عامًا من خلال المسرح المدرسي، وشهد عام 2003 بدايتها الحقيقية في عالم الفن بمسلسل “درب المحبة”، كما شاركت في مسلسل “الداية” بعد اعتذار الفنانة المرشحة للدور، حيث رشحتها له الفنانة حياة الفهد، وكان هذا المسلسل بمثابة انطلاقة حقيقية لها.

مسلسلات وفاء مكي

وتميزت وفاء في الأعمال الدرامية، حيث شاركت في العديد من المسلسلات مثل “دمعة عمر”، ومسلسل “عويشة” ومسلسل “بلا رحمة” ومسلسل “ثمن المشاعر”، وكذلك شاركت في مسلسل “شاهين”، و”بلاغ للرأي العام”، و”عرس الدم” و”جدار الصمت”، وغيرها العديد.

أشهر أعمالها

كما شاركت في فيلم “حكاية بحرينية” بدور زكية في العام 2006، إلى جانب العديد من المسرحيات مثل “دايخ في زمن بايخ”، و”لولو الجميلة” و”فلة وعروس البحر” و”الفانوس السحري”.