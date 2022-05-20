رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنان المصري، سمير صبري في أحد فنادق القاهرة بعد صراع طويل مع المرض، فيما أعرب العديد من أصدقاء الفنان الراحل من الفنانين والإعلاميين وجمهوره عن حزنهم لرحيله.

وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أول من كشف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك نبأ وفاة سمير صبري.

وداعًا أيها الفنان

وأكد على الخبر الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت على حسابها في إنستجرام، صورة للفنان الراحل وعلقت عليها بقولها : “البقاء لله”، كما نعاه الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على إنستجرام بقوله :”وداعًا أيها الفنان العملاق”.

معاناة سيمر صبري

وعانى الراحل سمير صبري منذ أشهر مع المرض بعد أن تعرض لأزمة صحية بسبب مرض في القلب نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وبينت الفحوصات الطبية حاجته إلى إجراء جراحة في القلب.

وكان الفنان سمير صبري كشف في تصريحات إعلامية سابقة عن معاناته مع المرض منذ ما يزيد عن عام ونصف دون الإعلان عن حقيقة مرضه، مشيرًا إلى أنه كان يخضع لعلاج بالكيمياوي إلا أنه بدأ يشعر بأنه بدون فائدة، مطالبًا جمهوره بالوقوف إلى جانبه والدعاء له.

قرار الرئيس السيسي

وبعد الكشف عن الحالة المرضية للفنان سمير صبري، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة، وهو ما علق عليه الفنان الراحل بأنه لم يكن يتخيل كل هذا الكم من الحب والدعم من جانب الرئيس السيسي.