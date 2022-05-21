توفي الممثل الجزائري القدير أحمد بن عيسى، الجمعة، قبل ساعات من تقديمه أحدث أفلامه السينمائية “أبناء رمسيس” للمخرج الفرنسي كليمون كوجيتور.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد في الدورة 75 لمهرجان “كان” السينمائي الدولي، من 17 إلى 28 مايو الجاري.

صدمة في كان:

ووصل ابن عيسى إلى مهرجان كان السينمائي، الخميس، لتوافيه المنية الجمعة، مخلفًا وراءه حزنًا كبيرًا وسط زملائه في العمل السينمائي الذين كانوا في انتظاره.

وعبّر مخرج وفريق الفيلم عن حزنهم الشديد أثناء تقديم العرض الأول للفيلم في المهرجان.

وقال كليمون: إنه يهدي هذا العمل إلى روح الفنان الجزائري الذي قدم الكثير للسينما العالمية وخاصة الفرنسية، مشيرًا إلى أن ابن عيسى قدم دورًا متميزًا في العمل.

حزن شديد:

كما عبر عدد من الفنانين الجزائريين الذين يشاركون في المهرجان عن حزنهم الشديد لرحيل ابن عيسى.

وأكد المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة أن أحمد بن عيسى “قامة فنية كبيرة”.