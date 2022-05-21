توفي الفنان الأردني تيسير عطية إثر تعرضه لجلطة دماغية مساء أمس الجمعة، وسيطرت حالة من الحزن على العديد من جمهور الفنان الراحل، حيث استرجع العشرات مع رحيله ذكريات الماضي، معلقين على وفاته بأنه كان نجم الطفولة.

عودة الذكريات

وعلق العديد على وفاة الفنان تيسير عطية، حيث استعاد أبو محمد الذكريات، قائلاً :”سمعنا صوته في طفولتنا بالعديد من مسلسلات الكرتون.. وشاهدناه في يوميات أبو عواد”.

نجم الطفولة يرحل

ووصف العديد من المغردين الفنان الراحل بأنه كان بمثابة نجم الطفولة، فيقول حساب باسم “مساحات” :”الفنان الأردني تيسير عطية.. نجم الطفولة يرحل، واتفقت معها زينة المنيزل، قائلة :”صوته يذكرنا بالطفولة يذكرنا بالرغيف العجيب والمناهل والكثير، تيسيرعطية رحمك الله”.

وقال مطر :”الله يرحمه ويغفر له..حميدو شامل.. نجم الطفولة.. تيسيرعطية رحمك الله”، وقال أميرة :”نجم آخر من طيف طفولتنا يأفل..إنا لله وإنا إليه راجعون”، فيما قالت ليلى يوسف :”غيّب الموت مساء أمس الجمعة الفنان الأردني تيسير عطية عن عمر يناهز 71 عاماً من الزمن الجميل..رحمة الله عليه”.

فنان الزمن الجميل

واكتفى النعماني بوصف الفنان الراحل بأنه من علامات الزمن الجميل، قائلاً :”عندما ينتقل اي نجم من نجوم الزمن الجميل إلى جوار ربه يأخذ معه جزء من ذكريات طفولتنا الجميلة رحم الله الفنان عطية وأسكنه فسيح جناته”.

من هو تيسير عطية ؟

ويعتبر الفنان الراحل واحداً من علامات الفن الأردني، حيث قدم العديد من الأعمال وخاصة في المسلسلات الكارتونية، وكان قد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية من مصر، وترك العديد من الأعمال مثل “حدث في المعمورة، والطواحين، والخنساء، وعروة بن الورد”، بينما كان آخر ظهور فني له في عام 2008 بمسلسل أبو جعفر المنصور.