نعى العديد من مشاهير الإعلام والثقافة الإعلامي الراحل والأديب، عبدالله الأفندي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد معاناة مع المرض، وتحول موقع تويتر إلى دفتر عزاء دوّن فيه العديد رثاءهم في الفقيد داعين الله أن يتغمده بكامل رحمته.

الحارثي ينعى عبدالله الأفندي

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد فهد الحارثي، :”باسمي واسم منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون نتقدم بخالص التعازي لأسرة

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد فهد الحارثي : “باسمي واسم منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون نتقدم بخالص التعازي لأسرة وذوي الإعلامي والأديب عبدالله الأفندي وللوسط الإعلامي بعد مسيرة حافلة أسهم خلالها في إثراء العمل التلفزيوني وتأسيس قناة الإخبارية”.

كما نعاه الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، قائلًا :”تنعى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي والأديب عبدالله الأفندي الذي وافته المنية يوم أمس، وهو أحد مؤسسي قناة الإخبارية ومذيع في التلفزيون السعودي لسنوات طويلة”.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله بن شعشاع : “انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل والصديق عبدالله الأفندي الغامدي المدير العام السابق للأندية الأدبية.. وقناة الإخبارية.. ومكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بالمملكة.. اللهم اغفر له وتجاوز عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.. تعازينا الخالصة لأسرته خاصة وقبيلته والوسط الإعلامي والأدبي”.

بينما قال الكاتب الصحفي سلمان الشريدة :”رحم الله الأفندي وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد وجميع الأساتذة والزملاء في الوسط الإعلامي”.

مدرسة إعلامية مستقلة

وقال أحمد بن صالح السياري : “بالغ الحزن والأسي أنعى أخي عبدالله وعزائي لأسرته ومحبيه ، وسأظل أحمل له جميلًا لا أنساه مقرونًا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة فقد تعلمت منه كثيرًا أثناء مزاملتي له كان أستاذًا ومدرسة في العمل الإعلامي والصحفي والإداري،”.

فيما قال سليمان آل كمال، أستاذ باحث في تاريخ الطائف وحضارته ووثائقه : “ببالغ الحزن والأسى انتقل إلى رحمة الله ابن خالي الأستاذ عبدالله بن أحمد الأفندي وتؤدى الصلاة عليه بعد عصر هذا اليوم الخميس بمسجد الراجحي وسيكون العزاء بمنزله بحي الحمراء بمدينة الرياض إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما جمعان الكرت، الكاتب الصحفي، فقال : “عرفت الراحل نزيهًا مثقفًا هادئًا بشوشًا يتحدث بلباقة ووعي له حضور متميز في الإذاعة قدم العديد من البرامج التلفزيونية وها هو يودعنا راحلًا إلى خالق السماوات والأرض رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونعاه الاعلامي، عبدالرحمن البشري، قائلًا :” كان يملأُ الشاشة السعودية فصاحةً وبلاغةً وحوارًا وثقافة.. الإعلامي الكبير عبدالله الأفندي الغامدي يترجل بعد سنواتٍ فاخرة قضاها بين البرامج السياسية العميقة والأدبية الرائدة.. كانت آخر محطاته إدارة الأندية الأدبية في أحلك مراحلها وأشدها تعقيدًا.. رحمك الله أبا أحمد”.

وتتقدم صحيفة “المواطن” بخالص العزاء لذوي الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.