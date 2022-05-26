باشرت شرطة منطقة الرياض، حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، مؤكدة أنه تم القبض على المتهمين في حينه وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/ 10/ 1443هـ بلاغ عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقًا.

وأضاف أنه جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.