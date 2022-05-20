توفي اليوم الجمعة الشاعر العراقي مظفر النواب، في مستشفى الجامعة بالشارقة بالإمارات، بعد صراع مع المرض.

نعي مظفر النواب



ونعى العديد من رواد تويتر الشاعر العراقي الراحل، حيث قال عارف الساعدي: “مو حزن لكن حزين، هكذا يترجل مظفر النواب عن صهوة الحياة، السلام لروحه ولشعره، فقد غادرنا هذا اليوم من مستشفى الجامعة في الشارقة، شكرًا لشعرك وتعبك مظفر، وشكرًا للرعاية الكبيرة التي بذلها الشيخ سلطان القاسمي لك طيلة سنوات مرضك الأخيرة”.

وكتب البرلماني السوري السابق، رمزي معلوف: “ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﻮ ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻼ‌ﺩ ؟ ﺃﻧﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩٌ ﻭﺃﻧﺖَ ﺍﻟﻘُﺪﺱ، ﻳﻤﻴﻞُ ﺭﺃﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻚ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﺘُﺰﻫﺮ ﺩِﻣﺸﻖ ﻭﻳﺴﺘﻘﻴﻢَ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. مظفر النواب البقاء للأمة”.



صوت الضمير العربي

كما كتب الإعلامي علي الظفيري: ” رحمك الله يابو عادل، نشأنا على شعرك ورفضك ومنافيك وغضبك وعذوبة كلماتك، طاردناك في مكان، ولاحَقَنا شعرُك في كل لحظة من حياتنا”. وغردت مقدمة البرامج اللبنانية لانا مدور: “أيًا من تجرأ على الجميع وكان صوت الضمير العربي… وداعًا”.

وغرد الكاتب الأردني، أيمن العتوم: “وداعًا مظفر النواب ما زلتُ أردد معك: سبحانكَ كل الأشياء رضيت سوى الذلّ وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطانْ وقنعتُ يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان وتعود إليها وأنا ما زلت أطير فهذا الوطن الممتد من البحر الى البحر سجون متلاصقة سجان يمسك سجان”.

ونعى الإعلامي العراقي زين عبدالوهاب الأعظمي، مظفر النواب، كاتبًا: “19 عامًا لم تكن كافية لبناء مستشفى نموذجي في العراق، فمات الشاعر العراقي مظفر النواب في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات”.

مظفر النواب والمعارضة

يذكر أن مظفر النواب وفد في بغداد عام 1934، لإحدى العائلات الأرستقراطية، التي تقدر الفن والشعر والموسيقى، حتى أصبح من أشهر شعراء العراق، والعالم الثقافي.

وعرف النواب بمعارضته للحكومات العراقيةّ، ما تسبب في ملاحقته أمنيًا، وسجنه لعدة سنوات، ثم لجوئه للعيش في بعض العواصم العربية ومنها بيروت، وبعض البلدان الأوربية بعد ذلك. ومن أشهر قصائده : جسر المباهج القديمة، وبيان سياسي، والقدس عروس عروبتكم، ووتريات ليلية.. وغيرهم.