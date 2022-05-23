توفي 7 أشخاص على الأقل بسبب اشتعال النيران بعبّارة في عرض البحر بالفلبين، اليوم الاثنين.

وتناقلت وسائل الإعلام بيانًا عن خفر السواحل يعلن فيه مقتل 7 أفراد من الراكبين على العبّارة، تأثرًا بالحريق فيما وثقت مقاطع الفيديو النيران المشتعلة والدخان المتصاعد.

حريق عبارة الفلبين

ونجح خفر السواحل في إنقاذ 105 أشخاص من الركاب، إلا أن نشوب الحريق أجبر بعض الركاب على القفز منها إنقاذًا لحياته.

ويظهر مقطع الفيديو المنشور تصاعد الدخان الأسود من العبارة ما يدلل على شدة حريق عبارة الفلبين.

يذكر أن الحريق اندلع في العبارة “ميركرافت 2” أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية.

وفي آخر تصريحات نقلت عن خفر السواحل أكد إنقاذ 105 راكب، والبحث عن ناجين آخرين جارٍ.