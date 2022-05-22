زار وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المجلس لمنطقة مكة المكرمة، حيث كان في استقبالهم عدد المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

زيارة وفد الشورى

واستعرضت الرئاسة خلال زيارة وفد المجلس الخدمات التي تقدمها للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، حيث اطلع الوفد على الجهود التي تُقدم في مشروع الملك عبدالعزيز لسقيا زمزم، وآليات التعبئة والتوزيع لعبوات زمزم، واستمع الوفد إلى الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها مواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، كما قام الوفد خلال الزيارة بجولة في مكتبة الحرم المكي الشريف، اطلع فيها على ما تحويه المكتبة.

عقب ذلك اطلع الوفد على سير الاعمال في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والتقى عددًا من المسؤولين فيه مُطلعين على الأعمال التي يقوم بها المجمع لكسوة الكعبة المشرفة في كل عام. وقدم أعضاء المجلس خلال هذه الزيارات المختلفة عددًا من الأسئلة والاستفسارات التي تساهم في معرفة التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه الجهات.

تشكيل وفد المجلس

وضم وفد مجلس الشورى عددًا من أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الانسان الدكتور هادي اليامي، وعضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله آل طاوي، وعضو المجلس عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة آمال الشيخ، وعضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة زينب أبوطالب، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء سامي الحازمي، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله السلامة، وعضو المجلس عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي.

كما ضم المجلس عضو المجلس عضو لجنة الاعلام الدكتور فضل البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور محمد عشري، وعضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد آل زومه، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور محمد آل عباس، وعضو المجلس عضو لجنة الطاقة والصناعة الأستاذ مطشر المرشد، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي، وعضو المجلس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران.