أوضح وكيل وزارة الصحة، عبد الله بن مفرح العسيري، أن جائحة كورونا أدت إلى ضعف الاهتمام بالتحصينات الأساسية للأطفال على مستوى العالم، لمستوى يقارب فترة 2005م.

ودعا العسيري إلى الاهتمام باستكمال التحصينات في وقتها لحماية الأطفال، بعدما أدت جائحة كورونا إلى تراجع الاهتمام بالتطعيمات.

تراجع تحصينات الأطفال

وكتب عسيري في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “الجائحة أدت إلى تقهقر التغطية بالتحصينات الأساسية للأطفال على مستوى العالم، إلى مستويات مقاربة لما كنا عليه 2005، مرحلة حاسمة تستدعي حماية أطفالنا باستكمال تحصيناتهم الأساسية في وقتها”.

قفزة في إصابات كورونا

ورصدت وزارة الصحة اليوم الاثنين 650 إصابة جديدة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، ما يمثل قفزة في عدد الإصابة بالمرض.

ووفقًا لإحصائيات اليوم زادت عدد الإصابات بواقع 183 حالة منذ أمس.