أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار، أن مرض جدري القردة ليس سريع الانتشار.
فيديو | وكيل #وزارة_الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار:
مرض #جدري_القردة ليس سريع الانتشار وهذا ما يطمئننا#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Cfi0HZS2LK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022
وأضاف جوخدار، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن احتمالية انتقال مرض جدري القردة إلى المملكة ضعيفة.
حالات بسيطة:
ولفت إلى أن الحالات المصابة بالمرض بسيطة جدًّا، والمرض يظهر في بؤر صغيرة وينتهي عندها، وهو ما يعني أنه محدود الانتشار وموسمي، وهذا مبعث طمأنة.
فيديو | وكيل #وزارة_الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار:
احتمالية انتقال مرض #جدري_القردة إلى #المملكة ضعيفة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/WWe65tSH4H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022
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