أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار، أن مرض جدري القردة ليس سريع الانتشار.

وأضاف جوخدار، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن احتمالية انتقال مرض جدري القردة إلى المملكة ضعيفة.

حالات بسيطة:

ولفت إلى أن الحالات المصابة بالمرض بسيطة جدًّا، والمرض يظهر في بؤر صغيرة وينتهي عندها، وهو ما يعني أنه محدود الانتشار وموسمي، وهذا مبعث طمأنة.