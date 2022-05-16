أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة, عن ولادة ستٍ من إناث الوعول الجبلية، التي أطلقتها الشركة في ديسمبر الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك ضمن جهودها المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

في سياق الجهود المبذولة من #السودة_للتطوير للحفاظ على الحياة البرية وتوطين الكائنات الفطرية في منطقة المشروع، نحتفي بولادة ستة من الوعول الجبلية، ضمن مبادرتنا في إطلاق الوعول المهددة بالانقراض بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وإعادتها إلى موطنها في #السودة. pic.twitter.com/th7VKxxfr0

— السودة للتطوير SD (@SoudahDevCo) May 16, 2022

حماية الوعول الجبلية

وكانت السودة للتطوير أطلقت 15 وعلاً جبلياً مهدداً بالإنقراض، في السودة، بهدف إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى موطنها وحماية البيئة الطبيعية في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع.

جهود السودة للتطوير

وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود المملكة البيئية حيث تواصل السودة للتطوير جهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية عن السودة التي تعد موطناً للعديد من الكائنات الحية بما فيها “الوعل الجبلي”، وقد جاءت هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات البيئية التي أطلقتها الشركة بما يسهم في تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع الذي سيجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول عام 2030م.