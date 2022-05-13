أوضح الإعلامي وليد الفراج في برنامجه ” أكشن مع وليد” أن نهائي كأس الملك قد يتم تأجيله لموعد آخر بدلًا من يوم 19 مايو الجاري.

وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة: ” تأجيل نهائي الكأس وترحيله لموعد آخر خيار مطروح بسبب الظرف الطارئ وهو وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

التنسيق مع إداراتي الهلال والاتحاد لتحديد الكلاسيكو

وأضاف: ” يتم حاليًا التنسيق مع إداراتي الهلال والاتحاد لتحديد الموعد المناسب للكلاسيكو”.

وكانت مباريات الجولة الـ27 تم تأجيلها بشكل مفاجئ اليوم الجمعة حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” : “إلى الآن لم يتم تحديد موعد الكلاسيكو، خاصة بسبب صعوبة إقامته مساء الثلاثاء المقبل، وفي ظل اعتماد نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء الخميس 19 مايو”.

كان من المفترض مواجهة الهلال لـ الاتحاد بعد غد الأحد 15 مايو، ولكن بسبب تأجيل مباريات الجولة الـ27 كانت تقارير ذكرت أن الكلاسيكو قد يُقام الاثنين أي بعد موعد المباراة الأصلي بـ 24 ساعة، أو يقام الثلاثاء.