رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أحد متابعي برنامج “أكشن مع وليد”، حيث طالب الأخير بتعيين الحكم الإسباني ماتيو لاهوز حكم نهائي كأس الملك لإدارة لقاء الهلال والاتحاد الاثنين المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج للمشجع: “ماتيو لاهوز سيدير مباراة الأحد بنهائي كأس اليونان ومن الصعب عليه القدوم يوم الاثنين لإدارة لقاء الهلال والعميد”.

عوامل تمكن الاتحاد من لقب الدوري:

وأضاف الفراج: “الاتحاد متصدر الدوري ولديه حمدالله ورومارينيو والمباراة على أرضه أمام الهلال وسيكون لديه 40 ألف مشجع يدعمه، وإذا لم يستغل هذه العوامل للفوز، فهو لا يستحق الدوري”.

يذكر أن العميد متصدر لـ دوري المحترفين حاليًّا برصيد 61 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.