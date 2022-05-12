أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مطاردة نادي الهلال لنادي الاتحاد في سباق حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#وليد_الفراج: شكرًا لنادي #الهلال الذي قاتل ولم يرمي المنديل وحافظ على المنافسة ، لو لا الهلال لكان الدوري "منتهي ومحسوم" للاتحاد
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#أكشن_مع_وليد#الاتفاق_الهلال#الاتحاد_الهلال
#MBCAction
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022
وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “من الرائع أن الزعيم لم يُلقِ (المنديل) ويقاتل حتى النهاية”.
وأضاف الفراج: “لولا الزعيم ومطاردته لكان الدوري حُسم لنادي الاتحاد”.
ويترقب عشاق كرة القدم السعودية قمة الاتحاد ضد الزعيم التي تُقام مساء الأحد المقبل في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحدد نتيجة المباراة المنافس على الفوز بلقب الدوري.
الهلال يُشعل المنافسة:
الزعيم أشعل المنافسة على الصدارة بعد فوزه مساء الأربعاء على نادي الاتفاق بثنائية دون رد، في لقاء مؤجل بينهما في الجولة العشرين من عمر الدوري.
ويتبقى لناديي الاتحاد والهلال، 3 مباريات فقط، بخلاف المواجهة المباشرة بينهما، يوم الأحد القادم، والتي قد تحدد هوية البطل، في الموسم الحالي.
أما العميد، فيجب عليه الفوز على الزعيم، بفارق هدفين؛ من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بغض النظر عن نتائج الجولات الثلاث الأخيرة.
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