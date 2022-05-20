توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، نادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد فوزه على نادي الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.

وتسلم مدرب الفريق، رازوفيتش وقائد الفريق اللقب من ولي العهد في المقصورة الرئيسية لـ ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان الفريق البرتقالي حقق اللقب إثر فوزه على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.