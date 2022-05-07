علق مشهور التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري على أنباء ضبط كمية من الخمور على اليخت الذي يملكه داعيًا إلى تحري الدقة في نشر الوقائع والانتظار حتى انتهاء التحقيقات.

وقال بوشهري في تغريدة له على تويتر : “طقو ظلالي كل ما غبت طقوه !! مجدين في ظل هزمكم لحاله !” ليتفاعل معه العديد من المتابعين حيث قال المحامي بدر المطيري : ما نعرفك شخصياً لكن نسمع عنك كل خير الصبر علاج كل مشكلة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم “.. واضح إن في ظلم وقع عليك ونسأل الله ان ينصرك “.

أبشع ما في الحياة الظلم

وقال أحد المتابعين من الكويت “: افتقدنا حسن الظن وهذي كارثة.. يقول أحد الصالحين الطاهرين ” لو رأيت أحد إخواني ولحيته تقطر خمرًا لقلت ربما سُكبت عليه”.. يالله عسانا ممن يحسنون الظن محشوم يابو خالد “. أما راكان العجمي فقال ” والله يا بو خالد ندري انك نظيف ”

أما خالد مبارك العبيد فقال: أبشع شي في الحياة الظلم، و الحديث بلا دليل و الاتهام بالباطل هو أشد انواع الظلم فما بالكم بأمر لا يعني أحد ولا يحق لأحد الخوض فيه. يعقوب لديه أسرة وليس من المروءة تلك الشماتة والحكم عليه قبل كلمة القضاء !”

سناب يعقوب بوشهري

وكان سناب بوشهري قد بث مقطع فيديو للتعليق على القضية، حيث طالب المشهور الكويتي بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكداً ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

يذكر أنه في 2020 تم التحفظ على أموال بوشهري وعدد من مشاهير التواصل في الكويت لكن بعد حوالي عام تم رفع قرار التجميد عن أرصدة وممتلكات بوشهري.