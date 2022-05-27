نجح اللاعب يوسف فواز في إهداء الفوز لنادي الباطن في مباراة مثيرة ضد نادي الحزم، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يوسف فواز يقود الباطن لفوز مثير على الحزم بثلاثية.. د 79 دخوله كبديل

د87 سجل هدف التعادل ✅

د 91 سجل هدف الفوز 🔝#الحزم_الباطن #SPL | #SSC pic.twitter.com/c4AA9m2g4m — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2022

وكان فواز دخل بديلًا للفريق السماوي بالدقيقة الـ80، ثم نجح في الدقيقتين الـ87 والتسعين في إهداء الفوز لفريقه بتسجيله هدفين، في مباراة انتهت بالفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدفين.

وأبدى سعيد الأحمري محلل الأداء بقناة SSC إعجابه باللاعب قائلًا: “فعل في 10 دقائق ما لم يفعله المهاجمين طوال المباراة وفي الهدفين، كانت مبادرة منه وشجاعة”.

وعلق يوسف فواز منقذ الباطن بعد المباراة قائلًا: “هذا مجهود زملائي وبجهودنا تمكنا من الفوز، وهم من ساعدوني في المباراة”.

يذكر أن الفريق السماوي نجح في الصعود للمركز الـ13 وإنعاش آماله بالبقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل.