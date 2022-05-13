سيواجه نادي الاتحاد، منافسه نادي الهلال الاثنين المقبل في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تم تأجيل مباريات الجولة.

وكان من المقرر في الأساس، مواجهة الهلال للعميد بعد غد الأحد لكن تقارير إعلامية كشفت عن أن رابطة دوري المحترفين، قررت تأجيل مباريات الجولة الـ27 بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقام يوم الاثنين، أي أن كلاسيكو الكرة السعودية سينطلق بعد 24 ساعة من تأجيله.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد يوم الاثنين

وسيشهد يوم الاثنين 16 مايو ثالث مواجهة بين الهلال والعميد في يوم اثنين في دوري المحترفين السعودي، حيث كانت المواجهة الأولى في تاريخ 26 ديسمبر 2011، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من دوري زين السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بتعادل الهلال والاتحاد بهدف لمثله، وسجل عادل هرماش هدف الهلال في الدقيقة 68، ثم تعادل نايف هزازي للاتحاد في الدقيقة 83.

بينما المواجهة الثانية، كانت في 1 ديسمبر 2014، بـ الجولة العاشرة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.