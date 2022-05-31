سلط الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الضوء على خصائص شهر يونيو، مشيرًا إلى اشتداد حرارة الجو في الشهر الذي يبدأ غدًا الأربعاء، خاصة بالنهار.

خصائص يونيو:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: غدًا أول يوم من أيام شهر يونيو وخصائصه، الشهر السادس من السنة الميلادية من أشهر فصل الصيف ويوافق هذا العام شهر ذي القعدة، وتشتد فيه حرارة الجو خاصة نهارًا، الحرارة العظمى فيه الشمالية وتبوك وحائل والجوف تتراوح بين 34 إلى 44، والصغرى بين 21 إلى 31 درجة مئوية.

أطول نهار وأقصر ليلة:

وتابع: باقي المناطق تتراوح العظمى بين 41 لـ45 والصغرى بين 25 لـ35، المرتفعات الجبلية العظمى تتراوح بين 25 إلى 36 والصغرى بين 13 لـ23، تقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية، ويبدأ تلون طلع بواكير النخل، وفيه أطول نهار وأقصر ليلة في النصف الشمالي من الأرض ومنها بلادنا”.