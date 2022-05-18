أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، سليمان الخميس، مساء اليوم الأربعاء، أن مسابقة كتابة المصحف الدولية تهدف إلى تبادل الخبرات بين الخطاطين.

فيديو | متحدث في وزارة الشؤون الإسلامية سليمان الخميس: مسابقة كتابة المصحف تهدف إلى تبادل الخبرات بين الخطاطين وخلال الأسابيع القادمة سنعلن عن شروط المسابقة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Kr3Y8WLZt2

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2022

وأضاف سليمان الخميس، لقناة “الإخبارية”، أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن شروط وضوابط ومراحل وكل ما يتعلق بتفاصيل المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف.

الموافقة على إقامة المسابقة الدولية:

يذكر أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان القادم- بمشيئة الله-، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

أهداف المسابقة الدولية:

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس رحمه الله، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.

يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ100%؛ ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويًّا، بعد أن كان ثمانية ملايين نسخة سنويًّا في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى ما يقارب ثمانين لغة عالمية.