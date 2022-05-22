استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء، الدكتور نهار العتيبي، في مكتبه بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض، مساء اليوم، وفدًا من أمانة منطقة الرياض يضم كلًّا من أحمد العيسى مدير عام الشراكة التنموية بأمانة مدينة الرياض ومشاعل الحربي مديرة الجمعيات غير الربحية بالأمانة.

تفاصيل الزيارة:

وكان في استقبال الضيفين لدى وصولهما مقر الجمعية مدير الإدارة المالية عضو مجلس الإدارة محمد الحبردي ومدير العلاقات العامة والإعلام خالد العضياني، حيث التقيا برئيس مجلس الإدارة، وفور وصولها رحب بهما الدكتور نهار العتيبي بعد ذلك عقدا اجتماعًا بقاعة الاجتماعات ضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

عرض مرئي:

وقدم عبدالرحمن المشيخي، المدير التنفيذي للجمعية، عرضًا مرئيًّا شرح فيه خطة عمل الجمعية منذُ نشأتها والبرامج التي تمت الموافقة عليها وآلية العمل والتنفيذ، كما تمت مناقشة العديد من المحاور التي تصب في صالح عمل الجمعية، وبعد ذلك شكر أحمد العيسى الدكتور نهار على حسن الاستقبال، مؤكدًا دعم الأمانة العامة لمنطقة الرياض للجمعية والموافقة على عقد الشراكات ومذكرات التفاهم فيما بين الأمانة والجمعية، مطالبًا برفع تقرير مفصل يشمل المتطلبات والعوائق من أجل عقد ورشة عمل عاجلة للوصول للهدف المشترك فيما بين الأمانة والجمعيات.